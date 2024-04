Lo Russo, "bene compattezza in nomine Compagnia San Paolo"

"Mi congratulo con il professor Marco Gilli e sono contento che il Consiglio generale, che è espressione di diverse istituzioni che hanno designato i loro rappresentanti, abbia raggiunto nella definizione degli organi, a partire dal presidente, dal Comitato di Gestione e dal Collegio del Revisori, l'unanimità a testimonianza della compattezza che c'è stata". Così, a margine della presentazione delle iniziative della Città per le tappe torinesi del Giro d'Italia e del Tour de France, il sindaco Stefano Lo Russo interpellato sulla nomina dei nuovi vertici di Compagnia di San Paolo. "Questo - aggiunge - non può che essere un ottimo auspicio per continuare il rapporto di collaborazione che come Città abbiamo con la Compagnia di San Paolo e che sono convinto avremo anche con la Compagnia a guida Gilli".