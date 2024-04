Il 70% dei torinesi si fida dell'intelligenza artificiale

I torinesi sono i più fiduciosi nell'intelligenza artificiale, come emerge dalla nuova ricerca di Changes Unipol elaborata da Ipsos e mirata ad indagare il rapporto tra gli italiani e l'Ia. Ben 7 intervistati su 10 (70%) affermano di avere fiducia verso questa tecnologia, in uno scenario in cui il 95% degli intervistati ha almeno sentito parlare di Ia, il 60% afferma di conoscerla e il 20% di utilizzarla. Il principale uso che i torinesi fanno dell'Ia è quello di tradurre testi da una lingua straniera (82%), come nel resto delle aree metropolitane prese in analisi, ma a Torino è alta anche la percentuale di coloro che la utilizzano per diagnosi mediche (44%, percentuale più alta in Italia). Secondo i torinesi l'Ia porterà miglioramenti principalmente nella digitalizzazione della pubblica amministrazione (59%), nel vivere esperienze culturali (57%), nel fare shopping (52%) e nel divertirsi (51%); Pensando all'applicazione dell'Ia nel mondo del lavoro, gli eventuali svantaggi prevalgono nelle opinioni dei torinesi (il 91% ritiene ci sarà almeno uno svantaggio), tuttavia in molti vedono anche potenziali vantaggi dell'Ia (l'83% ritiene ce ne sarà almeno uno); A Torino preoccupa poco la disinformazione che l'IA potrebbe portare con sé, con il 35% degli intervistati che si dice "poco" o "per niente" preoccupato da questo scenario.