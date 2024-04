Catania, 11 indagati per voto di scambio e corruzione. Coinvolto vicepresidente Regione

Un’ordinanza di misura cautelare, emessa dal gip di Catania, nei confronti di 11 tra esponenti politici, funzionari comunali e imprenditori. E’ quella eseguita in queste ore da oltre 100 carabinieri del Comando provinciale catanese. Tra le accuse anche quelle di scambio elettorale politico - mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, corruzione aggravata, istigazione alla corruzione e turbata libertà degli incanti. Come riporta anche il “Giornale di Sicilia”, c’è pure il sindaco di Tremestieri Etneo (Catania), Santi Rando, sostenuto all’epoca dei fatti dall’attuale vicepresidente della Regione, Luca Rosario Sammartino, tra le persone coinvolte: è accusato di scambio elettorale politico – mafioso e corruzione aggravata. Per il primo cittadino del comune siciliano è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Ai domiciliari il suo oppositore politico, Mario Ronsisvalle, poi suo alleato. Sospeso dalle funzioni pubbliche per un anno lo stesso Sammartino.