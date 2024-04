Zero norme igieniche e lavoro in nero, multe a San Salvario

Sanzioni amministrative per un totale di 45.647,33 euro sono state fatte dai vigili nel quartiere San Salvario di Torino, per carenze igienico sanitarie e lavoro in nero. Sono stati trovati dieci lavoratori irregolari su quattordici ed è stata rilevata la violazione delle norme igieniche: per questo motivo la polizia municipale ha multato con oltre 8.000 euro il titolare di un night club lo scorso fine settimana. L'attività è stata sospesa e al proprietario è stata fatta una multa di 1.800 euro per ogni lavoratore irregolare. Sanzionati anche un minimarket di una traversa di via Nizza in cui venivano vendute bevande alcoliche dopo mezzanotte, un esercizio in via Principe Tommaso, un locale in corso Moncalieri e tre esercizi commerciali in via Berthollet per carenze igienico sanitarie.