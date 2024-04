Torino: sindacati in piazza con Fridays for future

Cgil, Cisl e Uil di Torino saranno in piazza questo venerdì insieme ai ragazzi che protestano contro il cambiamento climatico. Clima impazzito ed eventi estremi, affermano i sindacati, richiedono interventi urgenti e non sono soltanto problemi ecologici, ma possono minare la coesione sociale e creare diseguaglianze. “Occorre adoperarsi affinché la transizione ecologica ed energetica rappresenti un nuovo modello di sviluppo sostenibile e comprenda la riconversione energetica degli edifici, la promozione del consumo consapevole, lo sviluppo di fonti rinnovabili, la riduzione dei mezzi inquinanti. Il cambiamento in questa direzione deve necessariamente essere sostenibile, anche socialmente”, affermano in una nota congiunta i segretari generali torinesi Gabriella Semeraro della Cgil, Domenico Lo Bianco della Cisl e Gianni Cortese della Uil, “i lavoratori occupati in attività destinate a ridursi o scomparire vanno tutelati per non creare fratture incolmabili. Non esistono risposte semplici a problemi complessi. Ѐ necessario un grande sforzo di tutti, della politica in primis, affinché queste transizioni avvengano in maniera rapida, efficace, giusta. Saremo in corteo venerdì, insieme ai giovani di Fridays For Future, per affermare il diritto di tutti e tutte a vivere in un ambiente sano e in una società giusta che consideri il lavoro fonte di dignità e benessere”.