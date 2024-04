Incidente nel cantiere della metro a Torino, ferito un uomo

Un operaio di 52 anni è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Rivoli, nel Torinese, dopo un incidente sul lavoro avvenuto nel cantiere della metropolitana, all'altezza della stazione Certosa, in via Torino a Collegno. Secondo i primi accertamenti l'uomo sarebbe precipitato per cause ancora da stabilire, da alcuni metri di altezza dopo aver perso l'equilibrio mentre stava lavorando alle porte di una banchina. Sul posto sono arrivati i tecnici dello Spresal (Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro) dell'Asl To3.