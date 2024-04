Csm: Amato pg a Roma

Csm unitario e diviso sulle nomine di vertici giudiziari all'indomani del richiamo del Presidente Mattarella. Giuseppe Amato, attualmente capo della Procura di Bologna, è stato nominato Procuratore generale di Roma. Il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha ratificato in pratica all'unanimità, con una sola astensione, la delibera con la quale a febbraio la Quinta Commissione l'aveva designato pure all'unanimità. Il vertice della Procura Generale di Roma, che ha un ruolo cruciale nell'ambito della sicurezza nazionale per le autorizzazioni delle intercettazioni preventive, era vacante da novembre del 2022 quando Antonio Mura ha lasciato per assumere l'incarico di capo dell'Ufficio legislativo del ministero della Giustizia. In magistratura dal 1985, Amato ha iniziato la sua carriera come sostituto alla procura di Massa, poi è stato assistente del Presidente della Corte Costituzionale, sostituto procuratore a Roma, componente dell'Ufficio studi del CSM e sostituto a Torino. Dal 2007 é stato capo delle procure prima di Pinerolo, poi di Trento e infine di Bologna. Subito dopo la quasi unanimità per il vertice di Piazza Adriana, il plenum si é spaccato verticalmente sulla nomina di Caterina Chiaravalloti alla Presidenza della Corte d'appello di Reggio Calabria.