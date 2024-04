Regionali Piemonte: Merlo, "conta il buon governo"

"Uno degli elementi decisivi della lista civica del presidente Alberto Cirio in vista delle prossime elezioni regionali piemontesi è quello di azzerare la rigida contrapposizione politica per individuare le soluzioni più utili per il territorio piemontese. Il buon governo del Piemonte non passa attraverso la radicalizzazione della lotta politica da un lato e il trasferimento sul territorio locale delle accese e virulenti polemiche politiche nazionali dall'altro". Questo è quanto sostiene, in una nota stampa, Giorgio Merlo, sindaco di Pragelato e dirigente nazionale Tempi Nuovi-Popolari uniti. "Del resto - ha aggiunto - continuare a sostenere, come fanno la sinistra radicale e i populisti dei 5 stelle che la presidenza Cirio è espressione della 'peggior destra', oltreché essere una affermazione grottesca rischia di scivolare nella goliardia dopo aver conosciuto e sperimentato concretamente il metodo di governo condotto in questi ultimi cinque anni proprio dal presidente Cirio. Per questi motivi amministrare la Regione Piemonte attraverso la politica di centro continua ad essere l'unica strada, seria e credibile, per governare un territorio e affrontare concretamente le sfide importanti che attendono la nostra Regione. Senza polemiche pretestuose e pregiudiziali e, soprattutto, senza quell'armamentario ideologico che sono semplicemente estranei alla cultura del buon governo di un territorio".