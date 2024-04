Stellantis, a marzo -8,7% le immatricolazioni in Europa

Stellantis ha immatricolato a marzo in Europa (Ue+Efta+Regno Unito) 228.740 auto, l'8,7% in meno dello stesso mese del 2023. La quota di mercato è in calo dal 17,6% al 16,5%. Nei primi tre mesi dell'anno le immatricolazioni del gruppo sono 598.167, il 4,2% in più dello stesso periodo dell'anno scorso con la quota di mercato praticamente invariata al 17,6% (era 17,7%).