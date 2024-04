L'auto del ministro Pichetto distrutta in un incidente

L'auto di servizio del ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, è andata distrutta ieri sera in un incidente sull'autostrada A1 nei pressi di Cassino, in direzione Roma. Il ministro non era a bordo. Illeso l'autista, un carabiniere, mentre il portavoce del ministro, Emanuele Raco, ha riportato leggere contusioni. Lo apprende l'ANSA da fonti del Ministero. L'auto di servizio, una Lexus ibrida, nel tardo pomeriggio aveva portato il ministro all'aeroporto di Napoli, dopo la sua partecipazione al Festival Euromediterraneo. Pichetto si era imbarcato su di un volo per Milano, mentre il portavoce e l'autista erano ripartiti per Roma. All'altezza di Cassino, intorno alle 21 è avvenuto l'incidente, che ha coinvolto altri due veicoli, con una dinamica ancora da accertare. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale. Il portavoce del ministro e il carabiniere al volante della Lexus sono stati portati all'ospedale per accertamenti. Illese le persone a bordo delle altre auto coinvolte. Dopo le visite del caso, Raco e l'autista sono stati dimessi nella notte, e sono rientrati a Roma.