Piemonte, Pentenero lancia una campagna elettorale colorata

Per le regionali di giugno la candidata del centrosinistra alla presidenza del Piemonte, Gianna Pentenero, lancia una campagna elettorale all'insegna del colore. La sua immagine in bianco e nero, accompagnata dalla dicitura 'Gianna Pentenero presidente, dritta al punto per il Piemonte', sarà replicata su più sfondi: rosso per la comunicazione istituzionale, azzurro per la sanità, verde per ambiente e agricoltura, arancione per i trasporti, giallo per economia e lavoro, fucsia per cultura, scuola e turismo. Saranno realizzati manifesti di più misure per le affissioni, e anche dei cartoncini sul cui retro compariranno i punti del programma relativi al tema indicato sul fronte. Nella prima fase, a via in questi giorni, la comunicazione sarà senza simboli di partito. La campagna, presentata oggi nella sede di Off Topic a Torino, prevede anche degli innovativi interventi sui social attraverso l'iniziativa 'Cartoline dal Piemonte', che nasce da una passione di Pentenero per la collezione di cartoline e di libri sulla storia dei Comuni del territorio regionale. I cittadini potranno inviare al comitato elettorale in Corso Inghilterra 5 a Torino delle cartoline che segnalano un problema che riguarda l'area da cui scrivono, ma potranno anche portare le cartoline direttamente ai banchetti che saranno allestiti. Con queste cartoline saranno poi realizzati dei video per i social, nei quali Pentenero prende in mano una cartolina, commenta la segnalazione, e spiega come intende affrontare il problema. Sul fronte della raccolta dei fondi, dal sito istituzionale della campagna elettorale ci saranno i link a due piattaforme esterne, una per la raccolta di piccole donazioni, e un'altra per dare disponibilità a fare volontariato a sostegno della candidata, sul territorio o in digitale. Verrà inoltre aperta una community di whatsapp allo scopo di creare una sorta di "club dedicato a Gianna", dove trovare contenuti che non sono presenti altrove, come per esempio dei video di back stage.