M5s in piazza coi Fridays for future, "non c'è più tempo"

"Questa mattina, ancora una volta, siamo scesi in piazza insieme alle ragazze e ai ragazzi di Fridays For Future a Torino in occasione dello sciopero globale per il clima". Ad affermarlo è Sarah Disabato, candidata presidente per il M5s in Piemonte. "I giovani - aggiunge - che sono gli unici oggi a portare avanti questa battaglia coraggiosa, urlano 'Come mai, come mai, i soldi per l'ambiente non ci sono mai'. E hanno ragione. La risposta sta nella codardia del governo Meloni e della giunta Cirio, che in questi anni hanno fatto mancare le risorse su un tema cruciale, che incide sulla salute e sulla qualità della vita delle persone e sul futuro dei giovani. Per raggiungere le zero emissioni entro il 2050, è fondamentale promuovere la transizione ecologica e attuare un modello di sviluppo sostenibile". "Da anni il MoVimento 5 Stelle - sottolinea - si batte per le energie rinnovabili, l'innovazione tecnologica, l'efficienza e la riqualificazione energetica delle nostre città e delle abitazioni, la digitalizzazione, la finanza verde, le filiere di approvvigionamento sostenibili, la tutela della biodiversità e l'ampliamento delle aree protette".