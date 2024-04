Azione Studentesca Torino, corteo Fridays For Future farsa gree

"Oggi si ripete, per l'ennesima volta a Torino, la manifestazione di Fridays For Future, capitanata dai soliti trentenni dei centri sociali e spacciata come manifestazione studentesca ma soprattutto apolitica. Ormai abbiamo ben compreso il modo di agire di questi soggetti, che ogni anno scendono in strada riproponendo la solita cantilena, usando la scusa del clima per perdere tempo". Lo afferma in una nota il collettivo di destra Azione studentesca Torino. "Sono anni che ci opponiamo a questa farsa green e, stamattina, abbiamo affisso uno striscione davanti al palazzo della Regione, cosicché il corteo green potesse vedere che a Torino che ancora chi si oppone a questa ipocrisia", conclude la nota.