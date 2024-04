Europee, i "Popolari uniti" di Fioroni appoggiano Moratti

"Tempi Nuovi-Popolari uniti", l'area cattolico popolare e sociale guidata dall'ex ministro e fondatore del Pd Giuseppe Fioroni, ha scelto di appoggiare la candidatura alle prossime elezioni europee di Letizia Moratti, in corsa con Forza Italia. Lo ha riferito sui social l'ex sindaco di Milano, dicendosi "immensamente onorata e grata". "Questo endorsement, definito ieri sera a Torino, segna un momento significativo per la nostra visione condivisa di un Centro politico forte e influente.nInsieme, ci impegniamo a rilanciare quei valori che stanno al cuore della nostra comunità, lavorando per una democrazia più forte e per istituzioni più credibili, sia a livello nazionale che europeo" ha osservato Moratti. "Il supporto di Tempi Nuovi-Popolari uniti è un riconoscimento del lavoro che abbiamo iniziato e che continueremo con maggior vigore, mirando a costruire un futuro in cui i principi di giustizia, equità e solidarietà siano al centro dell'agenda politica" aggiunto. "Questo è un momento cruciale per il nostro Paese e per l'Europa. Con il vostro supporto, sono pronta a portare la nostra voce in Europa, per rafforzare il nostro progetto e per lavorare affinché i nostri valori trovino sempre più spazio nelle decisioni che modelleranno il futuro dell'Unione Europea" ha concluso.