Europee: Bonaccini, "dovere scendere in campo, stesso spirito"

"Sento il dovere di farlo con lo stesso spirito con cui ho operato in questi anni": così il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini spiega in un video la sua discesa in campo alle Europee. "Potete essere certi di una cosa - dice Bonaccini rivolto agli emiliano romagnoli - che io non me ne vado dall'Emilia Romagna, da qui non me ne andrò mai. Ricoprirò a tempo pieno il mio ruolo se sarò eletto fino alla prossima estate, fino all'ultimo giorno, per me parlano la mia storia, la mia agenda, che mi ha visto in questi anni in giro per i territori, dal lunedì mattina alla domenica sera, piena di impegni e cose importanti da fare per le nostre comunità".