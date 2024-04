Travolto dal trattore nel Torinese, vittima ex senatore Buemi

Il senatore Enrico Buemi è il 76enne che oggi ha perso la vita schiacciato da un trattore a San Raffaele Cimena, nel Torinese, dove abitava. Originario di Gassino, imprenditore del settore biomedicale, in passato era stato anche assessore in quota Pci del Comune di San Raffaele Cimena, vicesindaco di San Mauro Torinese dal 1975 al 1987 e consigliere della Provincia di Torino. Passato al partito Socialista italiano è stato due volte eletto deputato, nel 2001 e nel 2006, con lo Sdi, e poi senatore nel maggio 2013. L'incidente, nel pomeriggio di oggi, si è verificato in un terreno di sua proprietà. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto il 76enne stava effettuando dei lavori di manutenzione quando il trattore si è ribaltato e lo ha travolto.