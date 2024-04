Giovane ferito con bottiglia di vetro in osteria

Un ragazzo di 22 anni è rimasto gravemente ferito la scorsa notte in una rissa avvenuta all'interno di un'osteria di Livorno Ferraris (Vercelli). Sono ancora da chiarire i motivi che hanno scatenato l'aggressione nei confronti del ragazzo, che in quel momento era nel locale insieme con altre persone. Il giovane è stato ferito con una bottiglia di vetro rotta. Sul posto è intervenuta un'équipe sanitaria, che ha prestato i primi soccorsi e ha condotto il ragazzo in ospedale in codice rosso. Sono arrivate anche le forze dell'ordine per i primi accertamenti e per ristabilire l'ordine all'interno del locale.