LA SACRA RUOTA

Stellantis, altra frenata a Mirafiori: in "solidarietà" 1.200 operai

Dopo i lavoratori della Maserati tocca a quelli della 500 elettrica. La misura concordata con i sindacati durerà fino al 4 agosto, sperando che nel frattempo azienda e Governo si diano una mossa. A Torino serve almeno un nuovo modello

Arrivata la conferma in mattinata: scatta il contratto di solidarietà anche per i 1200 operai di Mirafiori impiegati sul modello di punta dello stabilimento torinese: la Fiat 500 elettrica. E così Stellantis dopo aver collocato in solidarietà i dipendenti della linea Maserati fino a dicembre replica la misura dal 23 aprile 2024 al 4 agosto 2024 per la Bev. Insomma, la frenata della storica fabbrica subalpina prosegue alimentando le preoccupazioni sul suo destino, al centro della manifestazione lo scorso 12 aprile promossa da tutti i sindacati per chiedere investimenti, almeno un nuovo modello e un piano industriale.

“Il contesto in cui ci troviamo è estremamente sfidante e al contempo preoccupante – conferma il segretario territoriale Fismic Confsal di Torino, Sara Rinaudo –. La firma di questo contratto è necessaria al fine di preservare il massimo possibile di posti di lavoro, garantire un percorso di transizione dignitoso e per la migliore tutela del reddito. Si dimostra sempre più urgente, però, che il Governo intervenga con una politica industriale ad hoc per il settore e che vengano allocati quanto prima tutti i modelli della 500 a Mirafiori”.