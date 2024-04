Stellantis, ricavi in calo del 12% nel I trimestre

Stellantis ha realizzato nel primo trimestre 2024 ricavi netti per 41,7 miliardi di euro, in calo del 12% rispetto allo stesso periodo del 2023 a causa soprattutto "di minori volumi, effetti cambio valutari e mix sfavorevoli, in parte controbilanciati da prezzi in tenuta". Le consegne consolidate sono state 1.335.000, in flessione del 10% per interventi "sulla produzione e sulla gestione dello stock in preparazione dell'arrivo dei nuovi prodotti nel secondo semestre 2024". Nel primo trimestre 2023 le consegne erano aumentate "per la ricostituzione delle scorte presso la rete dopo un periodo lungo di limitazioni nelle forniture". Lo stock complessivo di veicoli nuovi è di 1.393.000 unità (di cui lo stock di proprietà di 423 mila unità) al 31 marzo 2024 che "riflette - spiega Stellantis - un miglioramento del livello e della struttura rispetto a dicembre 2023". L'azienda distribuirà agli azionisti un dividendo ordinario di 1,55 euro per azione (in aumento del 16% rispetto all'anno precedente) approvato dall'assemblea degli azionisti con data di pagamento 3 maggio. Il piano di riacquisto di azioni proprie per 3 miliardi di euro è "in linea con il completamento entro il 2024".