Europee: FdI deposita lista a Milano con Fidanza e Baffi

Anche Fratelli d'Italia ha depositato la lista per le elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno alla Corte d'Appello di Milano. Per la circoscrizione nord-ovest corre, come risaputo, come capolista la premier Giorgia Meloni, al secondo posto l'eurodeputato uscente Carlo Fidanza, al terzo posto Vincenzo Amich, seguito da Patrizia Baffi consigliera regionale in Lombardia, passata dal Pd ad Italia Viva a Fratelli d'Italia nella scorsa legislatura. Corre anche, all'ottavo posto Giovanni Crosetto, consigliere comunale di Torino che è nipote del ministro della Difesa e cofondatore del partito Guido. Al 18esimo posto c'è Vincenzo Sofo, eurodeputato uscente sposato con Marion Maréchal, nipote di Marine Le Pen. In lista anche Mario Mantovani (al 15esimo posto), ex assessore lombardo e senatore per Forza Italia. Quella di FdI è la 17esima lista presentata alla Corte d'Appello di Milano, i partiti principali hanno tutti depositato le loro liste per le europee.