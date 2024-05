AI4INDUSTRY, A TORINO L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER LA MANIFATTURA

Nella cornice del Museo del Risorgimento di Torino è stata inaugurata la Fondazione Ai4Industry, il Centro italiano per l’intelligenza artificiale che prenderà sede nella “farfalla”, un edificio adiacente al Grattacielo della Regione Piemonte.

La fondazione, il cui presidente sarà Fabrizio Pammolli, docente di Economia del Politecnico di Milano, avrà una dotazione di 20 milion di euro all’anno. A Torino c’erano tre ministri per la presentazione: dell'Economia Giancarlo Giorgetti, delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, e dell'Università Anna Maria Bernini. Con loro il sindaco di Torino Stefano Lo Russo e il governatore del Piemonte Alberto Cirio. Proprio il ministro Giorgetti ha spiegato che il centro, a differenza di quanto era stato anticipato, non sarà ristretto soltanto all’Ai per l’automotive e l’aerospazio: “Si partirà da automotive e aerospazio”, spiega, ma “la prospettiva della Fondazione è di estendere il proprio spettro ad altri settori industriali e ai servizi finanziari, su cui torino gode di un panorama competitivo a livello nazionale”. Ci sarà poi la necessità di valutare l’impatto del nuovo centro, che sarà mantenuto solo se rispetterà gli “obiettivi sfidanti” che si è dato il Governo. Giorgetti li ha messi nero su bianco: “Primo: Entro tre anni le risorse da fondi esternI dovranno essere pari al fondo di dotazione dello Stato (pari a 20 milioni). Secondo: entro i cinque anni i proventi da collaborazione industriale dovranno superare la dotazione del fondo statale. Uno standard a cui dovranno adeguarsi tutte le fondazioni di ricerca finanziate dal Governo”. Al rispetto degli obiettivi, ha poi concluso Giorgetti, “è legato il mantenimento del contributo dello Stato”.