VERSO IL VOTO

Una scelta "radicale" anche in Piemonte. Renziani in campo col centrosinistra

Il modello "Stati Uniti d'Europa" replicato alle regionali. Punta a Bruxelles la fedelissima dello statista di Rignano Paita, mentre a capeggiare la lista per Palazzo Lascaris la giovane Nallo. "Una scelta per il bene dei piemontesi"

È stata l’unica dei candidati a ottenere un endorsement dal palco: Vittoria Nallo, 26 anni e un bebè in arrivo, guiderà la lista di Stati Uniti d’Europa alle prossime elezioni regionali. Ad annunciarlo è stata la coordinatrice di Italia Viva Raffaella Paita, unico leader nazionale presente alla convention di Gianna Pentenero, all’Environment Park di Torino. Originaria di Fondi, provincia di Latina, Vittoria Nallo si è fatta le ossa nelle scuole di politica di Matteo Renzi, poi la vita l’ha portata a Torino dove s’è iscritta al Politecnico, ha ottenuto una laurea in Architettura e conosciuto l’amore.

Gli ultimi quattro anni li ha passati sulle montagne russe: nel 2021 l’elezione alla Circoscrizione 1 di Torino con la lista civica di Stefano Lo Russo, nel 2022 la tesi, nel 2023 il matrimonio, nel 2024 un figlio in arrivo e la campagna elettorale per le regionali. “È un periodo pieno” ammette con una risata. A forgiare il suo carattere c’è stata anche la Nunziatella di Napoli, scuola militare cui s’iscrisse quando aveva 15 anni: “Preparo alla vita e alle armi” è il motto della scuola e con lei almeno per la prima parte ha funzionato. “In un momento in cui c’è sfiducia nei confronti della politica e in particolare del centrosinistra, la mia candidatura nasce come testimonianza di una politica nuova che sta avanzando” racconta Nallo.

Ci ha messo poco a conquistare la fiducia di quello che un tempo era il Giglio magico. Per Paita è un “orgoglio” averla candidata in testa alla lista nata dall’intesa – anche in Piemonte – con Più Europa, Libdem e Socialisti. La deputata è in corsa per Bruxelles nel Nord-Ovest così come Emma Bonino e Renzi; spiega la decisione di correre con il centrosinistra a partire “dai pessimi risultati di Alberto Cirio sulla sanità”. E non c’entrano niente i noti rancori tra Matteo Renzi e Andrea Delmastro? “Le nostre scelte sono per il bene dei piemontesi, poi posso dire che non fa certo onore a Cirio avere Delmastro al suo fianco”. Domani è il giorno in cui la lista regionale sarà presentata. Oltre a Nallo, sono candidati anche il compagno di partito Franco Ancona, Cristina Peddis per Libdem, Marco Cavaletto di Più Europa, il segretario del Psi di Torino Roberto Goghero.