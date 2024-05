Iveco Group conferma stime 2024, ricavi -4%

Iveco Group conferma le sue prospettive finanziare per il 2024 "sulla base di assunzioni prudenziali in merito all'evoluzione dello scenario macroeconomico, con il tasso di interesse base invariato rispetto ai livelli del 2023, e considerando un'evoluzione del mercato in linea con le aspettative del settore e una politica dei prezzi in linea con i mercati" Queste le stime. ebit adjusted consolidato tra 920 e 970 milioni di euro, ricavi netti delle attività industriali in calo di circa il 4% rispetto al 2023, ebit adjusted delle attività industriali tra 790 e 840 milioni di euro, free cash flow delle attività industriali tra 350 e 400 milioni di euro, investimenti delle attività industriali pari a circa 1 miliardo di euro.