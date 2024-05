Appendino, Disabato è la guida giusta per la squadra in Piemonte

"Ieri abbiamo aperto la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle in Piemonte e di Sarah Disabato, che con la sua passione e la sua esperienza è la guida giusta per la nostra bellissima squadra". A scriverlo, su Facebook, è l'ex sindaca di Torino e vicepresidente M5s, Chiara Appendino. "Perché il nostro Piemonte - aggiunge - è malato e il centrodestra e il centrosinistra hanno dimostrato di essere parte integrante del problema: l'unica ricetta giusta la possiamo prescrivere noi cittadini votando il Movimento 5 Stelle e facendo conoscere i nostri candidati. Nelle prossime settimane gireremo ogni metro quadro del nostro Piemonte a spiegare come vogliamo cambiarlo e ci serve il vostro aiuto". E chiude ricordando l'appuntamento col presidente del partito, Giuseppe Conte, in mattinata nella prima cintura di Torino, a Rivoli.