Conte, "la politica deve stare fuori dalla sanità"

"La sanità è una priorità per l'intero Paese, lo dicono i cittadini, girando dal nord al sud, non solo qui in Piemonte. Stiamo andando verso il disastro, questo governo ha definanziato la sanità. Non abbiamo avuto nessun insegnamento dal momento più duro, dopo la pandemia. Ma noi abbiamo una proposta molto radicale su questo, perché lo richiede la situazione. È una scelta radicale: tirare fuori la politica dalla sanità. Dobbiamo affidare la sanità ai manager competenti". Così il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte a margine di un'iniziativa elettorale a Rivoli (Torino), dov'è stato accolto da un bagno di folla al mercato. "Dobbiamo evitare che le strutture sanitarie diventino lo strumento con cui le segreterie di partito alimentano il consenso, mettono persone fidate - aggiunge Conte -. Dobbiamo offrire prestazioni sanitarie di qualità per tutti. Oggi qui in Piemonte, ma non solo, diventa un'impresa di andare un pronto soccorso, diventa un'impresa programmare un esame diagnostico anche il più banale. Il diritto alla sanità è un fondamento della nostra Costituzione. Il Movimento Cinque Stelle vuole semplicemente attuare la Costituzione".