ApPoggi in Ateneo

Dicono che… ci sia un certo fermento al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino, dove proprio in questi giorni era prevista l’elezione di Anna Maria Poggi come nuovo direttore, rimandata al 30 maggio dopo i rumors di una sua possibile nomina al vertice della Fondazione Crt, al posto del dimissionario Fabrizio Palenzona. Martedì 14 maggio vanno presentate le candidature corredate di relative firme a supporto, ma intanto UniTo c’è chi scalda i motori. Se Poggi, infatti, dovesse ascendere allo scranno più alto di via XX Settembre, sono tre i prof che già hanno avviato sondaggi informali: Michele Rosboch, che come Poggi conosce bene la Crt, essendo membro del consiglio d’indirizzo oltreché presidente dell’Ires, l’Istituto di ricerca della Regione, ma anche la professoressa Serena Quattrocolo (già direttrice del Digspes di Alessandria). La grande favorita, però, nelle ultime ora pare essere Valeria Marcenò, che può contare su uno sponsor d’eccezione come Gustavo Zagrebelsky.