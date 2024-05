Cirio, "la tutela del demanio pubblico è interesse di tutti"

"La tutela del patrimonio deve interessare ogni cittadino, perché i beni pubblici sono di tutti e, come nessuno tratterebbe male la propria abitazione così dobbiamo trattare il bene pubblico dello Stato". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, in collegamento all'evento 'Green Re Public: la rigenerazione sostenibile certificata del patrimonio pubblico' organizzato da Green building council Italia al Teatro Vittoria di Torino. "Abbiamo lavorato bene con l'Agenzia del demanio Piemonte e Valle d'Aosta - ha poi concluso -. Quando abbiamo ultimato il grattacielo della Regione, spostando duemila dipendenti in sei sette mesi in una sede efficace e che ci fa risparmiare molti soldi, abbiamo migliorato l'attività della Regione e abbiamo ridotto il traffico. Abbiamo già messo in cantiere dei progetti per la riqualificazione la rimessa in sicurezza e l'impianto anti incendio della basilica di Superga". "Lavorare sulla rigenerazione degli edifici pubblici a Torino oggi è molto importante. - ha aggiunto l'assessore all'urbanistica Paolo Mazzoleni - Torino rappresenta una forma di città e un sistema economico che è molto più rappresentativo della città italiana rispetto a Milano Roma e Napoli. Oggi la città è in una situazione incredibile per le riqualificazioni in corso, dopo un periodo difficile della crisi del 2008, ma siamo diventati il ricettore ideale di questa grande stagione di interventi pubblici con come Manifattura tabacchi e Cavallerizza".