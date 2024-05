Salvini: Piemonte corre, sbloccate tante opere

"Questo è un Piemonte che corre, non solo grazie alla politica ma anche grazie ai piemontesi - gli imprenditori, gli artigiani, gli agricoltori - e da ministro delle Infrastrutture sono contento, perché in questi mesi abbiamo sbloccato, progettato e finanziato tante opere che serviranno al Piemonte: non solo la Tav, penso anche alla Pedemontana a Biella, alla tangenziale di Mondovì, alla metropolitana di Torino e il collegamento con l'aeroporto. Stiamo lavorando per recuperare qualche anno di stop". Lo dice il ministro delle Infrastrutture e vicepremier, Matteo Salvini, a margine dell'incontro 'L'Italia dei sì alla Reggia di Venaria (Torino). "Infatti il Piemonte - aggiunge - torna a crescere più della media italiana, e questo vuole dire che ogni strada, ogni ferrovia che miglioriamo porta lavoro, ricchezza e benessere".