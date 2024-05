Piemonte: M5s, listino aperto da un ex Gdf antimafia

Un ex militare della guardia di finanza che per 15 anni ha seguito in prima persona complesse indagini contro la criminalità organizzata: Piercarlo Cappellino, 63 anni, è il primo nome del 'listino' di Sarah Disabato, candidata alla presidenza della Regione Piemonte per il Movimento 5 Stelle. La Disabato è numero uno nella lista provinciale a Torino; al secondo posto c'è Alberto Unia. I delegati del MoVimento 5 Stelle sono stati i primi a presentarsi oggi in Corte d'appello di Torino per il deposito delle liste e si sono dovuti confrontare con un intoppo, non dipendente dalla loro volontà e in seguito risolto dal personale di cancelleria, del nuovo sistema informatico sperimentato negli uffici giudiziari. L'operazione ha richiesto quasi due ore.