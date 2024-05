Nasce Teoresi MedTech per apparecchiature mediche innovative

Nasce Teoresi MedTech, prima divisione del gruppo Teoresi dedicata alle tecnologie di frontiera in ambito Life Science. L'obiettivo è "innovare la medicina del futuro, rispondendo alle nuove esigenze del personale sanitario, fornendo un supporto innovativo alle cure e migliorando il benessere dei pazienti". Tra i progetti innovativi a cui Teoresi MedTech offre supporto con competenze specializzate ci sono wearable per il monitoraggio di pazienti anziani e cronici, intelligenza artificiale per l'analisi dei parametri vitali, computer vision e realtà virtuale e aumentata, tele-riabilitazione e tecnologie per il trattamento extracorporeo del sangue. Il nuovo verticale, frutto degli investimenti di Teoresi del settore Life Science, è l'evoluzione strategica dell'acquisizione nel 2023 di MediCon Ingegneria, azienda specializzata in ricerca e progettazione di dispositivi biomedicali innovativi. "Il numero crescente di pubblicazioni scientifiche in ambito Life Science e di tecnologie innovative brevettate - spiega Beatrice Borgia, chief Corporate Development Officer di Teoresi - dimostrano come l'Italia sia all'avanguardia nel MedTech: a confermarlo ci sono i numeri di un mercato in crescita, dove il settore dei dispositivi medici vale da solo 17,3 miliardi di euro2. Il MedTech è un verticale su cui Teoresi sta investendo da anni in progettualità di ricerca e sviluppo, stimolando dinamiche interne di cross-fertilization e acquisizione di nuovi talenti: con la nascita di questa divisione, il Gruppo punta a rafforzare la presenza in un campo altamente specializzato, proponendosi come partner industriale di riferimento per le aziende produttrici di dispositivi medici".