L'ex sindaco Colomb si candida a Cesana Torinese

Ho deciso di scendere nuovamente in campo come candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative di Cesana Torinese dell'8 e 9 giugno per dare nuovo slancio e centralità al nostro paese, riportare crescita, sviluppo, benessere per i nostri cittadini, dopo la mia esperienza di sindaco nei precedenti mandati amministrativi dal 2009 al 2019". Ad annunciarlo, in una nota, è l'ex sindaco della cittadina, Alberto Colomb, che ha presentato la sua candidatura nel comune dell'Alta Valle di Susa e ritorna di nuovo in campo. "La nostra lista civica che si presenta alle prossime elezioni comunali si chiama "Cesana - La Montagna nel Cuore" - ed è formata da una squadra completamente nuova di persone che risiedono, che frequentano da anni e che amano Cesana e le sue numerose frazioni, con precedenti esperienze nell'amministrazione pubblica, provenienti dal mondo del lavoro, delle professioni, dello sport, della ricerca e del volontariato che porteranno competenza, dedizione, passione e nuove idee concrete e realizzabili per dare un chiaro indirizzo di sviluppo economico, turistico e sociale e di difesa dell'ambiente e di valorizzazione del territorio di Cesana".