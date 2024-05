Federalberghi, grandi eventi traino

"Che si tratti di eventi di carattere religioso, culturale o sportivo, le grandi manifestazioni sono un traino eccezionale per il turismo e offrono un'opportunità unica per promuovere la destinazione ospitante a livello internazionale. Anche negli anni successivi all'evento, poiché le persone desiderano visitare i luoghi che hanno visto in televisione o sui social media". Lo dice il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca nella sua relazione alla 74/a assemblea degli albergatori in corso a Viareggio fino a domani. Bocca cita esempi come le recente Ryder Cup e le partite del Sei Nazioni di rugby, hanno generato per la città di Roma un ritorno di oltre cinque milioni di euro. Ma anche le Atp Finals di Torino 2023 (con un impatto economico totale di 306,3 milioni di euro) o più lontani come il post-olimpiade del 2006 o le quattro partite di Roma dell'europeo di calcio 2020 (che si è tenuto nel 2021) che hanno generato 7.521 pernottamenti, cui si aggiunge un flusso turistico verso la Capitale di circa 33mila turisti stranieri. "Oltre all'indotto - spiega il presidente di Federalberghi - le città ospitanti spesso devono migliorare strutture e infrastrutture esistenti o costruirne di nuove per soddisfare le esigenze degli eventi, come stadi, arene, parchi, strade e trasporti pubblici. Questi investimenti non solo migliorano l'esperienza dei visitatori durante l'evento stesso, ma anche la qualità della vita per i residenti a lungo termine, creando un'eredità duratura per la comunità". Bocca guarda ovviamente anche ai competitor e cita l'esempio francese: secondo alcuni studi "le Olimpiadi a Parigi attireranno fino a 12 milioni di presenze con un giro d'affari generale che sfiorerà un miliardo di dollari: le persone spenderanno soprattutto in hotel e alloggi (quasi 500 milioni di dollari), mentre 313 milioni saranno spesi per ristoranti e locali e 136 per il trasporto".