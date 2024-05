Fitto, nessun legame tra opere del Pnrr e inchiesta in Liguria

"Se si rischiano ritardi sul Pnrr per alcune opere in Liguria a causa dell'inchiesta? Anche questo è un dibattito stravagante. Le questioni di cui ci si occupa non hanno nulla a che fare con il Pnrr. Non c'è alcun intervento di cui si parla, ammesso che ci siano responsabilità, e sono tutte da accertare, che abbia a che fare col Pnrr". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto, arrivando alla presentazione dei candidati del Lazio di Fratelli d'Italia alle prossime elezioni europee.