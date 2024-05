Lo Russo, nuovo assessore il prima possibile

"Ci sono passaggi tecnici e politici da fare, è mia intenzione procedere il prima possibile all'avvicendamento in maniera tale che la Giunta torni nel pieno dell'operatività". A dirlo, a margine della visita al Salone del Libro di Torino, il sindaco Stefano Lo Russo a proposito della nomina del nuovo assessore o assessora che dovrà assumere le deleghe di Gianna Pentenero, assessora alla Sicurezza e alle Politiche del Lavoro, candidata alla presidenza della Regione Piemonte per il centrosinistra, che si è dimessa nei giorni scorsi in occasione della firma di accettazione della candidatura. A chi gli chiede se la decisione arriverà prima delle elezioni, il sindaco ribadisce: "È mia intenzione arrivare a ricompletare la giunta il prima possibile".