Comunali in Piemonte: le sfide nei tre capoluoghi di provincia

Sono tre i capoluoghi di provincia al voto per le Amministrative l'8 e 9 giugno, Biella, Verbania e Vercelli. **BIELLA Sfida a 4 a Biella per la poltrona di sindaco, attualmente occupata da Claudio Corradino. Il centrodestra ha scelto Marzio OLIVERO, assessore nella giunta uscente, sostenuto oltre che da FdI, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e Udc, dalla lista civica capeggiata dall'ex sindaco Dino Gentile. Marta BRUSCHI, consigliere d'opposizione (Pd), candidato dal campo largo del centrosinistra che comprende Pd, M5s, Alleanza Verdi-Sinistra e +Europa. Andrea FOGLIO BONDA è il candidato ella lista civica Buongiorno Biella, Riccardo RAMELLA della civica Nova Bugella; Daniele DELLAMONTÀ è il candidato del Pci. ** VERBANIA - Per raccogliere l'eredità di Silvia Marchionini, giunta al termine del secondo mandato, sono cinque i candidati sindaco. A sfidarsi sono Riccardo Brezza, attuale assessore alla Cultura, il collega di giunta Patrich Rabaini, assessore alla Viabilità e allo Sport, la candidata del centrodestra Mirella Cristina, i civici Giandomenico Albertella e Michael Immovilli. Brezza, vincitore delle primarie del Partito democratico, è sostenuto da sei liste: Pd, Movimento 5 Stelle, Europa Verde - Ambiente Verbania, e dalle civiche 'Una Verbania a Sinistra', 'Verbania Civica - Volt', 'Verbania si prende cura'. Rabaini è il candidato sindaco delle liste civiche 'Marchionini per Rabaini', che ha come capolista proprio la prima cittadina uscente, 'Alleanza Civica' e 'Centro riformista per Verbania', che racchiude ItaliaViva, +Europa, Azione e Psi. La candidata del centrodestra Mirella Cristina, deputata di Forza Italia nella scorsa legislatura, è sostenuta da tre liste: Forza Italia-Noi Moderati, Fratelli d'Italia e Lega. Albertella correrà sostenuto da due liste civiche: 'Verbania Futura' e 'Leali con Verbania'. Immovilli, infine, è sostenuto dalla lista civica 'Libertà a Verbania'. **VERCELLI Il centrodestra schiera il candidato Roberto Scheda, supportato da tre liste: Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Il centrosinistra propone l'ex sindaco Gabriele Bagnasco, sostenuto da Partito Democratico, lista civica Gabriele Bagnasco sindaco, Sinistra Italiana e Europa Verde. Altro candidato in area centrodestra è Andrea Corsaro, sindaco uscente non riproposto dal centrodestra: è sostenuto da una lista civica. In corsa anche l'ex avvocato Carlo Olmo, sostenuto da una lista civica, così come l'ex Cinque Stelle Michelangelo Catricalà, con la lista civica Uniti per Vercelli. Azione e Italia Viva propongono il candidato Fabrizio Finocchi, con due rispettive liste. Infine il Movimento Cinque Stelle candida Valentina Bruson con una relativa lista a sostegno.