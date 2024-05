Toti, Tajani: dimissioni? "Sua scelta, adesso prematuro"

"E' una sua scelta": così ha risposto a "In Mezz'Ora" il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, riguardo alle possibili dimissioni del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, agli arresti domiciliari con l'accusa di corruzione. "Io credo che adesso sia prematuro - ha aggiunto il ministro - finché non c'è interrogatorio, finché non c'è tribunale del riesame, credo si debba aspettare. Poi spetterà a lui decidere se volersi dimettere o non dimettere".