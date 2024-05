Molinari (Lega), vicenda Toti pone interrogativo finanziamento partiti

"Al netto della vicenda in sé", l'inchiesta Toti "pone un grande interrogativo alla politica: come vogliamo andare avanti sul finanziamento alla macchina della democrazia, dal momento in cui il finanziamento legale diventa foriero di sospetti, con un'azienda privata che deve stare attenta a finanziare un politico. Così si crea un cortocircuito". Lo ha detto Riccardo Molinari capogruppo della Lega alla Camera, a in mezz'ora su Rai 3. "Questa vicenda deve porci interrogativi. O si sceglie la strada tedesca con il finanziamento pubblico - ha aggiunto - o seguiamo il sistema che c'è oggi in Italia, per cui ci sono regole per prendere finanziamenti privati. Ma poi questo non può diventare essere foriero di sospetti".