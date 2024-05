Toti: Burlando, inevitabile un ritorno al voto presto in Liguria

"Non vedo come possano non far tornare a votare presto in Liguria, l'unico modo per Toti forse è tentare di avere un Riesame rapidissimo, senza un riesame vincente non vedo vie d'uscita, sarebbe un riesame rischioso dalle carte che emergono dall'inchiesta, secondo i più l'unica via è andare al voto". Lo dichiara l'ex presidente della Regione Liguria Claudio Burlando intervistato dall'ANSA. Il presidente del M5S Giuseppe Conte sostiene che il "movimento non vuole stare da solo alle elezioni in Liguria", ma il centrosinistra e il M5S hanno un programma e un candidato vincente in caso di repentino ritorno al voto? "Ma secondo lei il centrodestra sarà pronto? - replica Burlando - Il centrodestra ligure è squassato. Squassato". "Dobbiamo parlare di elezioni quando si scioglierà il Consiglio regionale", prevede. La Liguria rischia la paralisi? "Secondo me la Liguria non rischia la paralisi, abbiamo già visto casi analoghi, penso ad Expo Milano, le cose giuste si devono continuare a fare - evidenzia Burlando - Distinguo tre casi: l'opera giusta non toccata dall'inchiesta che certamente deve andare avanti, alcune scelte fatte dall'amministrazione Toti completamente sbagliate che secondo me andrebbero fermate a prescindere dall'inchiesta, poi ci sono progetti più complicati in merito a cui ad oggi non si sa se sono stati concepiti negli incontri di cui l'inchiesta parla. Alcuni progetti in Liguria sembrano essere nati proprio a tavolino". "Il terzo valico ferroviario non sembra oggetto d'indagine, è in ritardo, ma dev'essere completato. - sostiene Burlando - Per un progetto giusto oggetto d'indagine bisognerà accertare il fatto che non c'è stata corruzione. Poi ci sono le opere che secondo molti sono sbagliate, lì c'è una battaglia politica da fare, io sono da due anni e mezzo che mi batto contro il trasferimento del depositi chimici nel porto di Genova a ponte Somalia, il Tar mi ha dato ragione. La fase A della diga di Genova non è oggetto d'indagine, la fase B conosciuta come 'progetto Spinelli' non so".