Ad Astm il controllo di Tangenziale Esterna Milano

Astm ha sottoscritto un accordo per l'acquisizione da Autostrade per l'Italia delle partecipazioni da quest'ultima detenute direttamente e indirettamente nelle società Tem (Tangenziali esterne Milano), pari al 27,45%, oltre a un'azione condivisa al 50% con Satap, e in Te (Tangenziale esterna), pari all'1,25%, unitamente al credito derivante dal finanziamento soci erogato da Aspi e Amplia Infrastructures in favore di Tangenziale esterna. Il corrispettivo per l'acquisto delle partecipazioni e del credito derivante dal finanziamento soci è pari a complessivi 140 milioni, di cui circa 121,9 milioni per la partecipazioni e circa 18,1 milioni per l'acquisto del credito. Contestualmente, Astm ha esercitato il proprio diritto di prelazione sulla prospettata cessione a terzi da parte di Pizzarotti della partecipazione detenuta nella società Tangenziale esterna pari al 10,17%, oltre al finanziamento soci erogato sempre in favore di quest'ultima pari a circa 14,8 milioni per un valore complessivo totale di 89,4 milioni. Il gruppo acquisisce così il controllo della concessionaria autostradale, arrivando a detenere il 77,45% di Tem e, direttamente ed indirettamente, il 73,83% di Tangenziale esterna.