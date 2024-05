La febbre Disabato sera

Dicono che… parallelamente a quella di giorno, Sarah Disabato abbia una vera e propria campagna by night. Dopo l’endorsement di rapper e deejay come Inoki, Tormento, Dj Fede, Roberto Molinaro – tutti presenti all’evento di una settimana fa con Giuseppe Conte e Chiara Appendino al Campo Volo – la candidata del Movimento 5 stelle alle prossime regionali in Piemonte sta mettendo a punto un programma di appuntamenti tra discoteche e locali notturni. Sabato la prima al Supermarket di Torino con Pier Paolo Bettinardi (dj TuryMegaZeppa), prossima tappa al Pick Up. Un modo, dicono dal suo entourage, per intercettare il popolo della notte, quei giovani tanto disinteressati al mondo della politica.