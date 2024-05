Tavares, con Leapmotor potremo competere con brand cinesi

"La creazione di Leapmotor International è un grande passo in avanti per contribuire ad affrontare l'urgente problema del riscaldamento globale attraverso modelli Bev all'avanguardia, in grado di competere con i brand cinesi nei mercati chiave di tutto il mondo". Lo afferma Carlos Tavares, ceo di Stellantis. "Sfruttando la nostra attuale presenza globale saremo presto in grado di offrire ai nostri clienti veicoli elettrici dal prezzo competitivo e tecnologicamente all'avanguardia, capaci di superare le aspettative".