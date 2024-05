Locatelli, bando Periferie Inclusive parte per ora in 10 città

"Con il ministero per le Disabilità abbiamo deciso di agire su alcuni settori particolari: uno è quello che prevede un bando per le Periferie Inclusive. Questo è nato nella scorsa legge di bilancio perchè in questi ambiti ci sono dei contesti che limitano le persone nella vita quotidiana e penalizzano le persone, in particolare le persone che hanno una disabilità". Lo ha detto parlando in Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie la ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli. "Questo è qualcosa - ha aggiunto - che noi dobbiamo potenziare e valorizzare, per questo in legge di bilancio abbiamo messo 10 milioni di euro che sono rivolti alle città con più di 300.000 abitanti. Naturalmente ce ne sono tante altre oltre a queste città, ma il presupposto è quello di trovare una linea comune. Le città individuate sono Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Catania". Locatelli ha poi ricordato che è necessario "unire le forze del mondo istituzionale a tutti i livelli, anche con il sostegno del terzo settore, per trovare delle strategie di risposta comuni. Quindi a breve inizieremo a lavorare, naturalmente è previsto un nostro monitoraggio con il dipartimento e con gli uffici tecnici. Quello che vi posso dire è che mi auguro che questa strategia possa davvero coinvolgere tante persone in questi luoghi e in questi spazi, spesso portati all'attenzione pubblica più per fatti di cronaca che per elementi positivi".