Veicoli commerciali, in aprile nuova crescita sostenuta (+20,9%)

Nel mese di aprile, con 16.472 immatricolazioni, il mercato dei veicoli commerciali in Italia torna a segnare una crescita sostenuta: +20,9% e 2.850 unità in più delle 13.624 di aprile 2023. Il primo quadrimestre dell'anno archivia un incremento del 19,8% a 72.753 unità rispetto alle 60.735 del gennaio-aprile 2023. Le stime sono dell'Unrae in una nota nella quale ricorda ricorda che "per l'avvio dei nuovi incentivi manca ancora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dpcm, che si auspica avvenga finalmente entro questa settimana". "Nel frattempo, con un Dpcm annunciato da ben tre mesi e mezzo, il mercato dei veicoli a zero emissioni continua ad essere bloccato, con una quota dei veicoli Bev all'1,7% nel quadrimestre rispetto al 3,6% del corrispondente quadrimestre 2023", fa notare il presidente Michele Crisci. Sul fronte delle motorizzazioni, nel 1° quadrimestre il diesel guadagna altri 2,8 punti di quota, all'82,3% del mercato. Il motore a benzina scende al 4,0% di share (-0,8 p.p.), mentre 0,8 punti sono recuperati dai veicoli ibridi, al 9,1% del totale. Il gpl scende al 2,7%, il metano allo 0,1% come i veicoli plug-in. La quota dei veicoli Bev è più che dimezzata, all'1,7% del totale.