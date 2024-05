Il Rally di Martinetti

Dalla Lancia Martini alla Seat di Martinetti. Ivano, il 5 Stelle albese che a giugno spera di farsi un secondo tour nel Consiglio regionale del Piemonte, ha capito che i tempi sono cambiati e si è comprato un’ibrida spagnola (del Gruppo Volkswagen) che ha attrezzato da auto sandwich per la campagna elettorale, per scorrazzare tra le Sette sorelle senza neanche sentirsi in colpa per la Co2. Una corsa Granda nella quale Ivano Martinetti non ha avversari interni (e non è poco) ma dovrà spingere il più possibile perché esca un eletto pentastellato su Cuneo. Chi ci è salito sopra può garantire che l’auto ha un bello spunto. Gli basterà per sorpassare la lista del governatore Alberto Cirio, o finirà speronato da uno dei suoi adepti “moderati e liberali”?