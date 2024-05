Medio Oriente: Nallo (IV), occupazioni università negano diritto allo studio

“Bloccare l’accesso a un luogo di sapere e conoscenza è una violenza ed è contrario ai principi democratici che l’università rappresenta. È sacrosanto il diritto al dissenso, finché questo non aliena proprio quella libertà che si dichiara di difendere. Diritto allo studio degli studenti e diritti dei docenti e personale universitario non possono essere negati dalle azioni violente di una minoranza”.

Lo dichiara Vittoria Nallo, candidata capolista alle elezioni regionali del Piemonte per la lista Stati Uniti d’Europa, in merito all’occupazione di Palazzo Nuovo. “La richiesta di revocare gli accordi con le istituzioni Israeliane è pericolosa, così - spiega - rischia di indebolire la cooperazione internazionale, che è linfa vitale per l’università e per l’attività di ricerca accademica. La cultura è scambio di conoscenza e non irrigidimento. Per questo è auspicabile che torni il dialogo e vi sia una condanna unanime di ogni forma di violenza e di antisemitismo”, conclude.