Maltempo, in Piemonte forti temporali fino a giovedì

Un vortice atlantico posizionato a ridosso delle Isole Britanniche, bloccato nel suo moto verso est da un robusto promontorio anticiclonico sull'Europa settentrionale, sta convogliando sul Piemonte flussi umidi meridionali, determinando diffuso maltempo fino a giovedì. Come riferisce Arpa, sono attesi fenomeni più continui e persistenti sul settore settentrionale e temporali anche di forte intensità in transito nel pomeriggio di oggi e domani sulle aree pianeggianti. Nel corso della giornata di venerdì l'area di bassa pressione tende a transitare verso est scorrendo lungo l'arco alpino; ciò comporterà una progressiva attenuazione dei fenomeni con rovesci residui a ridosso dei rilievi e temperature massime in graduale aumento. Per sabato sono attesi ancora rovesci sulle Alpi e cielo irregolarmente nuvoloso altrove. Possibili foschie sulle pianure venerdì mattina.