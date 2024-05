Monti nuovo presidente di Ream Sgr, sostituisce Quaglia

L'assemblea dei soci di Ream Sgr ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione, che resterà in carica per tre anni, ed ha approvato il bilancio 2023. Fanno parte del consiglio Antonello Monti (presidente), Caterina Bima e Maurizio Rasero (vicepresidenti), Alberto Francesco Anfossi, Aldo Casalini, Luciano Mariano, Alberto Oliveti, Giovanni Quaglia, Ezio Raviola e Roberto Scaltrito, Consiglieri Indipendenti Andrea Amalberto, Attilio Befera e Francesca Spitale. Il bilancio si è chiuso con 8 milioni di ricavi, un ebitda del 47%, pari a 3,8 milioni e un utile netto di 2,7 milioni, superiore del 58% rispetto al dato previsionale. Il patrimonio di vigilanza è pari a 28,8 milioni, la liquidità è di 8,9 milioni e gli investimenti diretti nei fondi gestiti sono pari a 19,4 milioni. Nel 2023 Ream Sgr ha distribuito ai Fondi immobiliari proventi per 17,8 milioni. "Assicuro che la società opererà in una linea di continuità e con la serietà e la trasparenza che da sempre la contraddistinguono. Sono grato all'amico Giovanni Quaglia che per tanti anni ha guidato e fatto crescere Ream Sgr e che ha accettato di continuare a collaborare per conseguire traguardi sempre più ambiziosi" commenta il neopresidente Monti.