Superbonus, Patuelli (Abi): sorpresi da retroattività

"Le banche sono state il primo acquirente di questi crediti fiscali e quindi sono state prese di sorpresa rispetto a una norma imprevista, imprevedibile che ha anche un effetto retroattivo perché non dice che d'ora in poi chi compra crediti li smaltisce in un periodo più lungo ma dice che quelli già comprati dal primo gennaio prossimo non possono detrarli dalle spese previdenziali e assicurative che riguardano il personale". Così il presidente di Abi, Antonio Patuelli, interpellato sul Superbonus nel corso di un'intervista in occasione della premiazione delle eccellenze del settore bancario. "Quando fu approvato il Superbonus, circa 4 anni, fa iniziò una pressione, a volte anche pesante, sul mondo bancario perché comprassimo sempre di più questi crediti. Ora la fiducia sul decreto è stata votata quindi le istituzioni non hanno problemi: il problema che abbiamo noi è che sia siamo soggetti a regole internazionali, europee e nazionali, siamo vigilati da autorità europee e nazionali, quindi non siamo operatori che posso fare quello che vogliono", ha aggiunto Patuelli.