Calcio: direttore di Tuttosport, "Allegri mi ha minacciato"

Il direttore di Tuttosport Guido Vaciago, in un editoriale online pubblicato questa mattina sul quotidiano, racconta di essere stato minacciato, ieri sera all'Olimpico di Roma, dall'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. "Direttore di m...! Sì, tu direttore di m.... Scrivi la verità sul tuo giornale, non quello che ti dice la società! Smettila di fare le marchette con la società", scrive Vaciago. "A un primo invito a stare calmo e spiegarmi quale fosse la verità che stavo occultando di concerto con i suoi datori di lavoro, Allegri ha risposto strattonandomi, spintonandomi e con il dito sotto il mio naso ha gridato: 'Guarda che so dove venire a prenderti. So dove aspettarti. Vengo e ti strappo tutte e due le orecchie. Vengo e ti picchio sul muso. Scrivi la verità sul giornale' e altre amenità del repertorio della rissa da bar". Poi la situazione è rientrata con le scuse del club al giornalista: "Intanto Gabriella Ravizzotti dell'ufficio stampa della Juventus e un addetto della Lega Serie A lo trattenevano, riuscendo poi a trascinarlo in sala stampa - aggiunge il direttore di Tuttosport - insomma ha vinto la Coppa e ha perso il controllo, rovinando la festa e imbarazzando non poco la sua società (che si è immediatamente e molto premurosamente scusata), il cui aplomb è assai diverso".