Svolte sinistre

Pare che ormai si senta talmente di sinistra che stia esplorando sempre nuovi lidi, anche al di là del Pd. Sarà per questo che la deputata Chiara Gribaudo, reduce da una battuta di caccia al fascista (immaginario) in quel di Tortona, sarà domani, venerdì 17, “In piazza” a tirare la volata alla campagna elettorale di Roberto Tricarico, ex assessore di Torino, passato dal Psi ai Verdi e dai Verdi al Pd, poi una sbandata per Chiara Appendino e ora è candidato alle regionali per Avs. L’appuntamento è alle 21 in piazza Arbarello per un incontro dal titolo “La Sinistra e il futuro”. Ci sarà anche Umberto La Rocca, già responsabile del dorso torinese del Corsera, che ospitò proprio Tricarico in qualità di “editorialista e commentatore”, come lo stesso candidato riporta con orgoglio nel suo curriculum.